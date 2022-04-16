Бразильский боец Сантос поддержал российских спортсменов

Бразилец Сантос выразил надежду на изменение ситуации с притеснением бойцов из России

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Марсио Сантос поддержал российских спортсменов, выступающих на соревнованиях без флага и гимна. Его слова передает «Матч ТВ».

«Несмотря на то что я бразилец, я ставлю себя на место каждого из российских бойцов. Я люблю нашу страну и горжусь тем, где мы родились и выросли. Было бы очень грустно, если бы я не мог представлять Бразилию или если бы ко мне относились не так, как к другим», — заявил он. Сантос выразил надежду, что ситуация с притеснениями российских бойцов изменится.

Ранее стало известно, что американский промоушен Bellator отказался давать бойцам из России титульные поединки. «Bellator не то чтобы не хочет. Есть президент лиги Скотт Кокер, есть работники — вот они не против. Но люди, которым принадлежит Bellator, сказали, что не будут давать русским титульники», — объяснил российский боец Анатолий Токов.

1 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт озвучил позицию промоушена относительно российских спортсменов. Он подчеркнул, что в организации нацелены на проведение запланированных поединков с участием россиян. При этом глава UFC добавил, что ситуация крайне тяжелая.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и биатлон, спортсмены не допущены до соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.