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Путин подписал закон о повышении одного штрафа в России в 40 раз

Путин подписал закон об увеличении до 4 тысяч рублей штрафа для «зацеперов» на поездах

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для «зацеперов» на поездах в 40 раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому порядку, теперь максимальный административный штраф для нарушителей составляет четыре тысячи рублей, минимальный — две тысячи. Ранее размер штрафа, закрепленный еще 20 лет назад, составлял 100 рублей.

«Зацеперами» называют нарушителей, которые передвигаются на поездах, держась за внешнюю сторону, в том числе на крышах и переходных площадках.

Авторами инициативы стали депутаты «Единой России» Сергей Неверов, Василий Пискарев, Анатолий Выборный и сенатор Ирина Рукавишникова. По их мнению, в последние годы так называемый зацепинг получил широкое распространение среди российских школьников. Согласно данным МВД России, только в Центральном федеральном округе за семь месяцев 2020 года 11 подростков получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.

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Варвара Кошечкина
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