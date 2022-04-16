МИД предупредил Северную Македонию о последствиях высылки российских дипломатов

Захарова заявила, что высылка дипломатов негативно повлияет на отношения Москвы и Скопье

Решение властей Северной Македонии о высылке 11 российских дипломатов негативно повлияет на отношения двух стран. О таких последствиях предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

Захарова назвала высылку россиян «очередной ничем не мотивированной акцией». По ее словам, Скопье продолжает «идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада». Представитель ведомства отметила, что на данное решение последует реакция Москвы.

«Безусловно, это не может соответствовать интересам народа Северной Македонии. Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежит на Скопье», — заявила Захарова.

15 апреля Северная Македония объявила о признании шестерых российских дипломатов персонами нон грата. До этого в конце марта власти страны объявили о высылке пятерых российских дипломатов.