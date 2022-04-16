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Раскрыты подробности дела против уволившего Райкина ректора

Уголовное дело против ректора ВШСИ возбудили после заявления Константина Райкина

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Раскрыты подробности дела против уволившего Константина Райкина ректора Высшей школы сценического искусства (ВШСИ), которая ранее называлась Театральной школой Константина Райкина. Об этом сообщает ТАСС.

В «Адвокатском бюро ЕМПП», представляющем интересы уволенного с поста худрука артиста, рассказали, что дело на ректора Анатолия Полянкина завели в декабре 2021 года. В настоящее время он находится под домашним арестом. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

15 апреля стало известно, что ректора допросили после увольнения Райкина. Жена Полянкина связала происходящее с возникшим из-за увольнения конфликтом. По ее словам, мужа отправили «без лекарств и еды на Петровку». «Ломать. Отправив меня за лекарствами домой и обещанием, что подождут, тут же увезли, не дав передать лекарства», — заявила она.

Об увольнении Константина Райкина стало известно 12 апреля. Данное решение принял Полянкин.

Бывший худрук ВШСИ подтвердил свое увольнение. «Он [Полянкин] убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — сказал Райкин. Он пояснил, что вместе с юристом намерен оспорить это решение.

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Марина Погосян
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