Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Бостон Брюинз
Сегодня
19:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
19:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Ювентус
Сегодня
19:30 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|33-й тур
Сент-Луис Блюз
Сегодня
22:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Вулверхэмптон
Перенесён
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Спорт

Журова назвала главную российскую звезду в мировом спорте

Светлана Журова назвала Александра Овечкина главной российской звездой в мировом спорте

Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала главную российскую звезду в мировом спорте. Ее слова передает Sport24.

«Александр Овечкин, конечно. Его в мире знают больше всего, на мой взгляд», — заявила она. Второе место по популярности Журова разделила между фигуристкой Камилой Валиевой, лыжником Александром Большуновым и теннисистом Даниилом Медведевым. Она добавила, что 15-летняя олимпийская чемпионка могла бы сейчас быть номером один, если бы на Играх-2022 не случилось допингового скандала.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов также назвал Овечкина главной российской звездой в мировом спорте. Он добавил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) — одно из немногих мест в международном спорте, где остались россияне. При этом Фетисов подчеркнул, что Овечкин стал главной звездой не сейчас, а всегда ей являлся.

В нынешнем сезоне Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года, провел 72 матча в НХЛ. 36-летний россиянин забросил 46 шайб и отдал 39 результативных передач.

В составе национальной сборной России нападающий три раза завоевывал титул чемпиона мира. Он также четырежды становился бронзовым призером мирового чемпионата и два раза — серебряным.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В МИД России понадеялись на оперативный ответ Лондона на просьбу жены Медведчука
Рогозин раскрыл масштабы производства «Ангары»
Раскрыто состояние пострадавших при обстреле Брянской области военными ВСУ
Волочкова назвала себя патриоткой и возмутилась игнорированием своих достижений
Журова назвала главную российскую звезду в мировом спорте
Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже якобы дефицитных товаров
Названы убытки российских компаний из-за очереди фур на границе с Польшей
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России»
В ЦБ заявили о возможности россиян перечислять рубли на иностранные счета
Тренер МЮ высказался об инциденте с Роналду и разбитым телефоном фаната
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.