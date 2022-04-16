Светлана Журова назвала Александра Овечкина главной российской звездой в мировом спорте

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала главную российскую звезду в мировом спорте. Ее слова передает Sport24.

«Александр Овечкин, конечно. Его в мире знают больше всего, на мой взгляд», — заявила она. Второе место по популярности Журова разделила между фигуристкой Камилой Валиевой, лыжником Александром Большуновым и теннисистом Даниилом Медведевым. Она добавила, что 15-летняя олимпийская чемпионка могла бы сейчас быть номером один, если бы на Играх-2022 не случилось допингового скандала.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов также назвал Овечкина главной российской звездой в мировом спорте. Он добавил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) — одно из немногих мест в международном спорте, где остались россияне. При этом Фетисов подчеркнул, что Овечкин стал главной звездой не сейчас, а всегда ей являлся.

В нынешнем сезоне Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года, провел 72 матча в НХЛ. 36-летний россиянин забросил 46 шайб и отдал 39 результативных передач.

В составе национальной сборной России нападающий три раза завоевывал титул чемпиона мира. Он также четырежды становился бронзовым призером мирового чемпионата и два раза — серебряным.