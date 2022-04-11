Фетисов назвал главную российскую звезду в мировом спорте

Вячеслав Фетисов назвал Александра Овечкина главной российской звездой в мировом спорте

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина главной российской звездой в мировом спорте. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фетисов добавил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) — одно из немногих мест в международном спорте, где остались россияне. При этом он подчеркнул, что Овечкин стал главной звездой не сейчас, а всегда ей являлся.

Форвард с 775 заброшенными шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Возглавляет его канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 70 матчей в НХЛ. 36-летний россиянин забросил 45 шайб и сделал 38 результативных передач. Форвард выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе национальной сборной России нападающий три раза завоевывал титул чемпиона мира. Он также четырежды становился бронзовым призером мирового чемпионата и два раза — серебряным.