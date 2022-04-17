Китай согласился использовать свою космическую станцию вместе с Россией

КНР будет использовать космическую станцию вместе с Россией, несмотря на обстановку в мире

Китайские власти будут использовать свою космическую станцию вместе с Россией и другими странами, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Об этом в воскресенье, 17 апреля, со ссылкой на главу Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чуня сообщает ТАСС.

По словам Хао Чуня, Китай подписал соглашения с несколькими заинтересованными странами и организациями для осуществления совместных исследовательских проектов. Пекин намерен придерживаться принципа равноправного взаимодействия с другими странами и углублять международное сотрудничество.

Китайские власти надеются, что их орбитальная станция станет новой площадкой для объединения человечества. «КНР в космосе будет неизменно стремиться к миру и развитию», — рассказал Хао Чунь.

Развертывание китайской модульной орбитальной станции Tiangong началось в 2021 году с запуска базового модуля Tianhe. Конструктивно станция, которая до 2023 года должна получить модули Wentian и Mengtian, напоминает уменьшенный советско-российский «Мир». Tiangong смогут посещать до трех тайконавтов. Ожидаемый срок службы космической станции, которая станет третьей в мире многомодульной орбитальной, — десять лет с возможностью продления еще на пять.

5 марта сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту семь космических аппаратов.