Названа сумма бонуса Роналду за хет-трик в матче АПЛ

Футболист Роналду получит более 1,1 миллиона долларов бонуса после хет-трика в матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получит более 1,1 миллиона долларов в качестве бонуса после хет-трика в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Норвича». Сумму назвало издание The Sun.

По информации источника, бонусы были активированы в контракте футболиста после того, как он забил 21-й мяч в составе «Манчестер Юнайтед». Их сумма составила 979 тысяч долларов. К ним были прибавлены еще 130 тысяч за сам хет-трик. Отмечается, что теперь Роналду будет получать 130 тысяч долларов за каждый гол в составе команды.

Встреча между «Манчестером» и «Норвичем» прошла 16 апреля на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 3:2 в пользу манкунианцев. Роналду забил три мяча на седьмой, 32-й и 76-й минутах.

Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ в августе 2021 года. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.