Пытавшиеся прорваться из Белоруссии в Европу мигранты разъехались

Замглавы Всемирного конгресса езидов: в Белоруссии почти не осталось мигрантов из Ирака

В Белоруссии почти не осталось нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые пытались прорваться в Европу: все они разъехались. Об этом «МК» заявил заместитель председателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.

Последние беженцы, которым отказали в убежище, покинули временный лагерь 22 марта. «Какие-то люди еще бродят по Гродно, но их мало. Вроде в лесах кто-то сидит, но их тоже немного», — пояснил Бакоян. По его словам, остальных отправили по домам.

Впрочем, некоторым улыбнулась удача — 23-летний мигрант предпринял несколько попыток и все-таки добрался до Германии, а его младшая сестра — до Голландии. Еще две семьи с больными детьми забрали итальянцы. Правозащитная организация из Италии также помогает с оформлением визы женщине с тремя детьми, пока им сняли в Минске квартиру.

Бакоян отметил, что после украинских событий в Европе беженцам с Ближнего Востока не уделяют должного внимания. По словам тех, кто находится в Германии и других странах, власти делают все только для украинцев, а граждан Ирака задвигают на второй план.

Он сообщил, что беженцы не хотят возвращаться в Ирак, поскольку езидов там не считают за людей, ущемляют их права по этническому признаку.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался после того, как в мае 2021 года президент Александр Лукашенко на фоне очередного конфликта с Западом пригрозил ослабить контроль за потоками мигрантов с Ближнего Востока и наркотрафиком. Ситуация обострилась в середине декабря. Латвия ввела режим ЧС в августе из-за наплыва нелегальных мигрантов. Режим ЧП в приграничных с Белоруссией районах был введен и в Польше.