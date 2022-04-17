В Великобритании из-за антироссийских санкций взлетели цены на мебель

Guardian: запрет на импорт древесины из России привел к росту цен на мебель в Британии

В Великобритании новые антироссийские санкции привели к резкому взлету цен на мебель. Это произошло из-за введения запрета на импорт древесины из России и Белоруссии, сообщает газета Guardian.

Запрет на покупку древесины у России и Белоруссии привел к тому, что производители мебели стали искать альтернативные источники для ее закупок. Таким образом, себестоимость производства одного дивана выросла на 25 процентов, если сравнивать ее с ценой в период до Brexit.

По оценкам издания, в среднем цены на мебель в стране повысились на 17 процентов, в то время как инфляция достигла семи процентов, что является рекордным показателем за последние 30 лет. Помимо этого, рост цены на древесину сильно сказался на британских производителях мебельной продукции.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна может отказаться от российского газа лишь через несколько лет. По словам Нехаммера, в настоящее время его страна на 80 процентов зависит от поставок российского газа, который нужен промышленности и домохозяйствам.