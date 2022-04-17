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Песков заявил о способности России выдержать противостояние с Западом

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия выдержит противостояние с Западом

Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Россия сможет выдержать нынешнее противостояние с Западом. О способности страны справиться со сложившейся ситуацией заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС в воскресенье, 17 апреля.

«Мы можем», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, сможет Россия сдюжить в противостоянии с западными странами в отличие от Советского Союза.

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Варвара Кошечкина
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