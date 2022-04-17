В образовании Псаки усомнились после ее слов об инфляции

Экономист Рошелл усомнился, что пресс-секретарь Белого дома Псаки изучала экономику

Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл усомнился, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки изучала экономику в университете. Его слова приводит РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал, комментируя слова представителя Белого дома о том, что инфляция в США является временным явлением. «Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику», — сказал он.

Рошелл обратил внимание на то, что по всем признакам темпы инфляции могут даже ускориться. В связи с этим он выразил опасения, что она не исчезнет с американского рынка в ближайшее время.

В феврале индекс потребительских цен (основной показатель, по которому измеряется инфляция) в США достиг 7,9 процента в годовом выражении, установив рекорд за последние 40 лет.

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине виновницей роста цен в стране, и заявил, что инфляция в марте была спровоцирована ею на 70 процентов. В то же время сами американцы помимо российского лидера Владимира Путина обвинили в происходящем и Байдена и его Демократическую партию.