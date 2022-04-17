СК возбудил уголовное дело после ДТП в Воронежской области

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя автобусами в Воронежской области

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области с участием двух автобусов, в результате которого два человека погибли и еще 15 пострадали. Об этом говорится на сайте СК.

«В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшем в Новоусманском районе Воронежской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц")», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Они допрашивают очевидцев, а также представителей компании-перевозчика. В ближайшее время будут также назначены экспертизы, чтобы установить причины смерти и степень тяжести вреда здоровью пострадавших.

Ранее УМВД по Воронежской области назвало нарушение ПДД причиной ДТП с двумя автобусами. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit 1985 года рождения, ехавший в направлении Ростова-на-Дону, столкнулся с автобусом, который ехал в направлении Воронежа.

Авария произошла вечером 16 апреля на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Столкнулись междугородний автобус и микроавтобус. Известно о двух погибших и 15 пострадавших. 13 человек госпитализированны, из них двое находятся в тяжелом состоянии, еще 11 — в состоянии средней тяжести.