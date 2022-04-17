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Секс-символ MMA рассказала об отношении ее мужа к заработку на откровенных фото

Секс-символ MMA Ванзант заявила, что муж поддержал ее решение продавать откровенные фото

Фото: Global Look Press

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант раскрыла позицию ее супруга Остина Вандерфорда к тому, что она зарабатывает на откровенных фото. Слова спортсменки привел MMA Fighting.

Ванзант призналась, что муж полностью ее поддерживает. Она подчеркнула, что перед запуском ее собственного сайта, где спортсменка делится откровенным контентом, супруги нашли взаимопонимание по данному вопросу с родителями.

Ванзант призналась, что довольна своим решением покинуть Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Секс-символ MMA отметила, что реализация откровенного контента позволила ей добиться финансовой стабильности.

27-летняя Ванзант подписала новый контракт с промоушеном Bare Knuckle FC. Кроме того, спортсменка будет выступать в All Elite Wrestling.

В MMA на счету Ванзант восемь побед при пяти поражениях.

Николай Костюков
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