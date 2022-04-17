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Захарова заявила об «обезумевшем от национализма» украинском после в Германии

Захарова заявила, что посол Украины в Берлине Мельник обезумел от национализма

Фото: Globallookpress.com

Германия прекратила контакты с российскими дипломатами, которые были настроены на сотрудничество, но терпит выходки украинского посла Андрея Мельника, «обезумевшего от национализма». С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так представитель МИД отреагировала на заявление экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в котором он обвинил посла Украины в Берлине Андрея Мельника в распространении теорий заговора с целью дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

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По мнению Захаровой, немецкое правительство ведет с Мельником «эпистолярную полемику». Она заявила, что идеология украинского посла схожа с идеологией бойцов батальона «Азов». «А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ? Просто потому что Вашингтону захотелось бы сделать из сопредельной Германии страны бойцового бультерьера, которого натравливали бы на немцев», — высказалась представительница российского внешнеполитического ведомства.

В начале апреля Министерство иностранных дел ФРГ объявило персонами нон грата 40 сотрудников посольства России в Берлине и обязало их покинуть территорию Германии. На сайте МИД Германии появилось сообщение главы ведомства Анналены Бербок, которая заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против» свободы и сплоченности немецкого народа.

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Варвара Кошечкина
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