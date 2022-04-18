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Россиянам дали совет насчет инвестиций в золото

Аналитик Голубовский посоветовал россиянам вкладываться в золото

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Вложение накоплений в золото может быть оправданным, если есть желание выбрать альтернативный способ инвестиций, считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. По его мнению, золото по отношению к доллару продолжит расти и вряд ли уже будет когда-то стоить меньше 1900 долларов за унцию.

Что касается золота за рубль, я думаю, что тоже будет рост. Сейчас наблюдается некоторое укрепление рубля, и чем ближе будет конец месяца, тем больше он будет укрепляться, потому что экспортеры продают валюту. То есть к концу месяца, наверное, будет хорошее соотношение рубля к доллару и, соответственно, будет хороший курс золота к рублю

Дмитрий Голубовскийаналитик компании «Золотой монетный дом»

По мнению Голубовского, сейчас в мире складывается такая обстановка, что кроме золота больше нет надежных источников сбережения. «Инфляция в США 8,5 процента, в Еврозоне, в Германии —7,3 процента, в России — 20 процентов, китайской инфляционной статистике я не верю, они говорят, что у них там 2-3 процента инфляция, но я в этом сомневаюсь. Юань, конечно, может расти по отношению к рублю, но золото будет расти быстрее», — отметил он.

Только не недвижимость

Ранее финансисты заявили, что вложения в недвижимость сейчас — не лучший инвестиционный инструмент для россиян. Они посоветовали гражданам рассмотреть альтернативные способы сохранения и преумножения капитала — это банковские депозиты, государственные облигации и индивидуальные инвестиционные счета.

Глава Росбанка Илья Поляков также заявил, что сейчас разумнее всего размещать средства на вкладах и сберегательных счетах в рублях, а также покупать облигации крупнейших российских компаний. А финансист РЭУ Татьяна Бондаренко призвала переводить накопления из долларов в лиры и другие валюты, колебания которых позволят получить доход.

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Екатерина Смирная
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