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В Германии предупредили о росте цен на авиабилеты из-за событий на Украине

Ассоциация авиапромышленности ФРГ заявила о роте цен авиабилетов из-за событий на Украине

Фото: Pixabay

Федеральная ассоциация авиапромышленности ФРГ предупредила о росте цен на авиабилеты из-за событий на Украине и введения эмбарго на поставки энергоресурсов из России. Об этом заявил ее глава Петер Гербер в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.

По его словам, в условиях прекращения поставок российской нефти, отрасль столкнулась бы с ограничениями и повышением цен, к чему должны быть готовы потребители в Германии.

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«Я предполагаю, что летать станет дороже. Расходы на керосин растут, однако затраты на инфраструктуру тоже увеличиваются», — указал Гербер.

Он добавил, что авиапромышленность справится с трудностями после прекращения импорта энергоресурсов из России и не понесет больших потерь. Глава ассоциации выразил мнение, что остановка аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в столице маловероятна, но исключать ничего нельзя.

Гербер заключил, что несмотря на ситуацию вокруг Украины, ожидается высокий спрос на авиаперевозки, и в целом на рынке желание путешествовать не угасает.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна может отказаться от российского газа лишь через несколько лет. По словам Нехаммера, в настоящее время его страна на 80 процентов зависит от поставок российского газа, который нужен промышленности и домохозяйствам.

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Марина Совина
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