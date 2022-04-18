Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ИГ призвало боевиков воспользоваться спецоперацией на Украине и устроить теракты

ИГ призвало сторонников воспользоваться спецоперацией на Украине и устроить теракты в ЕС

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Представители террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) призвали сторонников воспользоваться тем, что страны ЕС «отвлеклись» на спецоперацию на Украине, и устроить теракты в ряде европейских стран. Об этом пишет издание Al Khaleej.

Представитель группировки Абу Умр аль-Хаби заявил, что боевики должны отомстить за убийство «двух шейхов», лидеров ИГ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши и аль-Мухаджира Аби Хамза аль-Курейши (пресс-секретаря террористической организации).

«Мы объявляем о войне отмщения за наших шейхов... Воспользуйтесь случаем. Сейчас ситуация в Европе накалена», — говорится в обращении.

ИГ подтвердила ликвидацию своего лидера 10 марта этого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине
Google опроверг рассекречивание военных объектов России на картах
Минобороны РФ заявило о нежелании Украины открывать гумкоридоры в сторону России
Депутат объяснил обеспокоенность Зеленского судьбой батальона «Азов»
Роналду рассказал о смерти ребенка
Сын обманом лишил россиянку квартиры
США пригрозили Китаю последствиями в случае военных поставок России
США определили следующую цель для антироссийских санкций
Немецкие профсоюзы выступили против отказа от российского газа
Минобороны сообщило о поражении 84 военных объектов Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.