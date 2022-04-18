ИГ призвало боевиков воспользоваться спецоперацией на Украине и устроить теракты

ИГ призвало сторонников воспользоваться спецоперацией на Украине и устроить теракты в ЕС

Представители террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) призвали сторонников воспользоваться тем, что страны ЕС «отвлеклись» на спецоперацию на Украине, и устроить теракты в ряде европейских стран. Об этом пишет издание Al Khaleej.

Представитель группировки Абу Умр аль-Хаби заявил, что боевики должны отомстить за убийство «двух шейхов», лидеров ИГ Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши и аль-Мухаджира Аби Хамза аль-Курейши (пресс-секретаря террористической организации).

«Мы объявляем о войне отмщения за наших шейхов... Воспользуйтесь случаем. Сейчас ситуация в Европе накалена», — говорится в обращении.

ИГ подтвердила ликвидацию своего лидера 10 марта этого года.