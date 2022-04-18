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Назван любимый продукт долгожителей со всего мира

ETNT: тыква считается любимым продуктом долгожителей со всего мира

Фото: Simple stripes / Usplash

Ученые назвали тыкву любимым продуктом долгожителей со всего мира. Об этом со ссылками на многочисленные исследования сообщают авторы специализирующегося на текстах о здоровом образе жизни и еде и придерживающегося доказательного подхода сайта Eat This Not That! (ETNT).

Журналисты ссылаются на исследования, в которых приняли участие жители так называемых «голубых зон» — нескольких регионов мира с самой высокой концентрацией долгожителей, чей возраст более 100 лет. Одним из столпов здорового образа жизни, общих для всех этих регионов, оказалось ежедневное потребление фруктов и овощей, которые местные общины зачастую выращивают и собирают сами. Употребление в пищу непривозных и необработанных овощей и жизнь на природе также вносят значительный вклад в продление жизни.

В ходе исследования жителей «голубых зон» также выяснилось, что они часто употребляют в пищу тыквы. Жители японской Окинавы предпочитают «кабочу», или японскую тыкву, богатую клетчаткой, витаминами и железом. На греческом острове Икария часто едят мускатную тыкву, в которой много бета-каротина, помогающего сохранить когнитивные навыки и снизить интенсивность воспалительных процессов. Долгожители с полуострова Никоя в Коста-Рика выращивают и употребляют в пищу преимущественно зимние сорта тыкв. Они едят тыкву с кукурузой и фасолью, таким образом балансируя потребление жиров (из тыквы), белков (из фасоли) и углеводов (из кукурузы), при этом также получая много клетчатки.

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Несмотря на разнообразие видов тыкв, все они содержат большое количество полезных питательных веществ и поэтому стали частью рациона самых долгоживущих людей в мире, заключает автор издания.

Ранее диетолог назвала способствующие восстановлению психического здоровья продукты. По ее словам, яйца, грибы и ягоды помогут восстановить психическое здоровье.

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Елена Матвиенко
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