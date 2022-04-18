Российский фигурист выполнил уникальный каскад

Фигурист Игнатов исполнил каскад из тройного акселя и четверного тулупа на тренировке

Российский фигурист Макар Игнатов выполнил уникальный каскад на тренировке. Видео доступно в Telegram-канале РИА Новости.

21-летний спортсмен исполнил набор из тройного акселя и четверного тулупа. На официальных соревнованиях этот каскад не удавался ни одному фигуристу. В тренировочных условиях его исполнял действующий чемпион мира, японец Шома Уно.

Игнатов является серебряным призером чемпионата России и бронзовым призером этапа Гран-при. Также на его счету победа в финале Кубка России.