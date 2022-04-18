В Германии призвали не спешить с выводами о ситуации в Буче

Немецкий депутат Науйок призвал не делать преждевременные выводы о ситуации в Буче

Немецкий депутат от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок призвал не спешить с выводами о ситуации в украинской Буче в своем обращении, передает РИА Новости.

«Мы не должны терять понимание ситуации и делать преждевременные выводы. Выводы возможны лишь тогда, когда мы готовы услышать все стороны», — подчеркнул Науйок. Для проведения объективного расследования депутат предложил создать международную независимую группу.

15 апреля Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» из-за фейков о действиях российских военных в Буче.

Киев и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Российское Минобороны назвало данные сообщения провокацией, а президент России Владимир Путин сравнил события в Буче с фейками о химоружии в Сирии.