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Стали известны первые результаты операции Турции против курдов

В Минобороны Турции сообщили, что в ходе операции на севере Ирака уничтожены 19 членов РПК

Фото: Министерство обороны Турецкой Республики

Турецкие военные уничтожили 19 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции на официальном сайте ведомства.

«По предварительным данным, в ходе спецоперации "Коготь-Замок" были нейтрализованы 19 террористов. Ранения получили четверо турецких военнослужащих», — говорится в сообщении с первыми результатами операции.

Ранее стало известно, что Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков РПК на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

По мнению турецкого специалиста по терроризму и безопасности Абдуллы Агара, цели военной операции заключаются в обеспечении региональной стабильности и полной зачистке от боевиков РПК приграничной зоны с Ираком, протяженностью 375 километров и глубиной 40 километров.

С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го.

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Дмитрий Сотак
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