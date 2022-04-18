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Экономика

Оценено влияние решения Банка России о продаже валюты на курс доллара

Экономист Беляев счел, что продажи наличной валюты в России отклонят курс на 1-2 рубля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ажиотаж потихоньку ушел с рынка, поэтому Центральный банк (ЦБ) России начал демонтировать ограничительные меры, которые были введены ранее, сказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так он объяснил решение регулятора о возобновлении возможности продавать наличную валюту россиянам с 18 апреля. Экономист оценил, как это решение отразится на курсе доллара.

18 апреля на открытии валютных торгов Московской биржи курс доллара вырос по отношению к рублю на 46,5 копейки и составил 80,46 рубля. Курс евро вырос на 54 копейки и составил 85,89 рубля.

То, что курс доллара начал немного увеличиваться по отношению к рублю после новостей о возобновлении продажи наличной валюты, совершенно нормально, считает экономист, и это ни в коем случае не приведет к повторению ситуации с курсом полуторамесячной давности.

Когда были сняты ограничения, естественно, спрос на наличную валюту для физических лиц увеличился, и конъюнктурно это опять отклонило курс доллара по отношению к рублю в сторону повышения. Это отклонение совершенно незначительное, и я не думаю, что оно перерастет в какие-то более грандиозные формы, может быть, на рубль, может быть, на два

Михаил Беляевкандидат экономических наук

Ранее большинство россиян заявили, что выступают против того, чтобы покупать иностранную валюту на черном рынке. В исследовании приняла участие одна тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.

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Екатерина Смирная
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