Оценено влияние решения Банка России о продаже валюты на курс доллара
Ажиотаж потихоньку ушел с рынка, поэтому Центральный банк (ЦБ) России начал демонтировать ограничительные меры, которые были введены ранее, сказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так он объяснил решение регулятора о возобновлении возможности продавать наличную валюту россиянам с 18 апреля. Экономист оценил, как это решение отразится на курсе доллара.
18 апреля на открытии валютных торгов Московской биржи курс доллара вырос по отношению к рублю на 46,5 копейки и составил 80,46 рубля. Курс евро вырос на 54 копейки и составил 85,89 рубля.
То, что курс доллара начал немного увеличиваться по отношению к рублю после новостей о возобновлении продажи наличной валюты, совершенно нормально, считает экономист, и это ни в коем случае не приведет к повторению ситуации с курсом полуторамесячной давности.
Когда были сняты ограничения, естественно, спрос на наличную валюту для физических лиц увеличился, и конъюнктурно это опять отклонило курс доллара по отношению к рублю в сторону повышения. Это отклонение совершенно незначительное, и я не думаю, что оно перерастет в какие-то более грандиозные формы, может быть, на рубль, может быть, на два
Ранее большинство россиян заявили, что выступают против того, чтобы покупать иностранную валюту на черном рынке. В исследовании приняла участие одна тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.