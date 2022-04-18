Оценено влияние решения Банка России о продаже валюты на курс доллара

Экономист Беляев счел, что продажи наличной валюты в России отклонят курс на 1-2 рубля

Ажиотаж потихоньку ушел с рынка, поэтому Центральный банк (ЦБ) России начал демонтировать ограничительные меры, которые были введены ранее, сказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так он объяснил решение регулятора о возобновлении возможности продавать наличную валюту россиянам с 18 апреля. Экономист оценил, как это решение отразится на курсе доллара.

18 апреля на открытии валютных торгов Московской биржи курс доллара вырос по отношению к рублю на 46,5 копейки и составил 80,46 рубля. Курс евро вырос на 54 копейки и составил 85,89 рубля.

То, что курс доллара начал немного увеличиваться по отношению к рублю после новостей о возобновлении продажи наличной валюты, совершенно нормально, считает экономист, и это ни в коем случае не приведет к повторению ситуации с курсом полуторамесячной давности.

Когда были сняты ограничения, естественно, спрос на наличную валюту для физических лиц увеличился, и конъюнктурно это опять отклонило курс доллара по отношению к рублю в сторону повышения. Это отклонение совершенно незначительное, и я не думаю, что оно перерастет в какие-то более грандиозные формы, может быть, на рубль, может быть, на два Михаил Беляев кандидат экономических наук

Ранее большинство россиян заявили, что выступают против того, чтобы покупать иностранную валюту на черном рынке. В исследовании приняла участие одна тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.

