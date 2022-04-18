В Мали доставили военную помощь из России

Власти Мали получили партию военной техники и оборудования из России

Власти Республики Мали получили партию военной техники и оборудования из России. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что военную помощь принимал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мали генерал-майор Умар Диарра. Россия доставила Мали два боевых вертолета и радиолокационную станцию наблюдения. Это уже вторая партия российской военной техники, доставленная в Мали.

«Это также проявление очень сильной политической воли к оснащению малийской армии, с тем чтобы она могла успешно выполнять свою миссию по защите мира и территориальной целостности, защите людей и их имущества, а также восстановлению безопасности на всей территории страны», — заявил генерал Диарра.

30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Мали имеют право на поиск надежных партнеров для защиты от террористов, особенно после вывода войск Франции с территории страны. По ее словам, из-за закрытия французских военных баз возникла угроза утраты части территорий малийскими властями