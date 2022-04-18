Бывшая жена Илона Маска снялась для журнала в топе российского бренда

Певица Граймс приняла участие в фотосессии в топе российского дизайнера Никиты Чекрыгина

Бывшая жена Илона Маска, канадская певица Граймс, приняла участие в фотосессии в топе российского бренда CH4RM, основанного дизайнером Никитой Чекрыгиным. Соответствующие снимки появились в официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) бренда.

34-летняя знаменитость снялась для специального выпуска американского журнала The Travel Almanac. На фотографиях Граймс предстала в монохромном розовом образе: мини-юбке и укороченной футболке в тон. Специалисты уложили ее волосы в косы, а на лицо нанесли неоновый макияж.

Известно, что автором кадров выступила фотохудожница Шарлот Вейлс. Стилистом стала Клэр Берн, визажистом — Сэм Виссер.

Поклонники восхитились внешностью Граймс в комментариях под опубликованными кадрами. «Огонь», «Не могу дождаться выхода журнала», «Королева стиля», «Роскошная», — писали подписчики.

Ранее в марте британская актриса Кэйт Бекинсэйл появилась на публике в платье российского дизайнера Камиллы Пурши. Знаменитость посетила вечеринку Charles Finch Pre-Oscars Dinner в Беверли Хиллз, организованную модным домом Chanel, которую ежегодно проводят в честь церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Папарацци засняли гостью в облегающем платье в пол с черно-белой аппликацией в виде цветка на груди. Свой образ она дополнила серьгами и клатчем в тон.