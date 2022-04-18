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В Млечном Пути обнаружены аномальные красные гиганты

Ученые Сиднейского университета обнаружили 40 необычных красных гигантов в Млечном Пути

Фото: Shutterstock

Ученые Сиднейского университета обнаружили новые красные гиганты в Млечном Пути. Эти звезды обладают аномалией по сравнению с другими светилами, находящимися на этой же стадии: у них необычный химический состав и низкая масса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Как уточняется, астрономы зафиксировали 40 ранее неизвестных звезд, которые сейчас находятся в состоянии красных гигантов (поздняя стадия звездной эволюции). Обнаружить красных гигантов удалось благодаря «переписи» светил Млечного Пути орбитальным телескопом «Кеплер» в созвездиях Лебедя и Лиры в 2010-2014 годах.

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Необычно низкую массу светил специалисты объясняют тем, что, вероятно, звезды сформировались после того, как лишились значительной части своей материи из-за гравитационного воздействия невидимых спутников, других звезд или иных объектов, которые постоянно перетягивают на себя оболочку светила. Ученые считают, что эта теория обусловливает небольшой размер этих красных гигантов, низкую яркость и небольшой процент содержания водорода в недрах.

Ранее немецкие специалисты из Института внеземной физики Общества имени Макса Планка выявили в Млечном Пути новую структуру: внутреннее кольцо звезд с высоким содержанием металлов за пределами бара (центральной вытянутой структуры из звезд и газа).

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Елена Апазиди
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