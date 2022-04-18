Названы вернувшиеся в моду популярные тренды из 1990-х

Who What Wear: юбки в клетку и поясные сумки из 90-х годов вновь вернулись в моду

Модный редактор портала Who What Wear Элинор Блок назвала семь трендов из 1990-х, которые вернулись в моду в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка составила подборку одежды, обуви и аксессуаров, которые были актуальными в конце прошлого века и вновь обрели популярность в нынешнем сезоне. В частности, в список попали костюмы с юбкой в клетку, оголяющие живот топы, как у актрисы Гвинет Пэлтроу в фильме «Большие надежды», и однотонные поясные сумки из кожи.

Помимо этого, Блок считает, что в гардероб стоит добавить трендовые платья-слипы — изделия из тонкого шелка или переливающегося атласа, похожие на ночную сорочку. В настоящее время такие модели представлены в линейках люксовых брендов Gucci, Chloe, Prada и Vetements. Кроме того, среди вернувшихся в моду трендов редактор выделила корсетные топы, появившиеся в коллекциях дизайнеров Dolce&Gabbana, Ralph Lauren и Tom Ford.

Согласно материалу, вновь наблюдается высокий спрос на такие аксессуары, как овальные солнцезащитные очки, которые впервые стали востребованы после выхода певца Курта Кобейна на красную дорожку MTV Video Music Awards в 1993 году.

Кроме того, по мнению Блок, популярными стали панамы с широкими полями из прочной хлопчатобумажной ткани. Данная тенденция стала актуальной благодаря многим знаменитостям, например, музыкальным исполнителям Рианне и Джастину Биберу, а также его жене, модели Хейли.

Ранее в апреле модный редактор портала The VOU Анна Эскаланте назвала шесть самых актуальных трендов из 80-х, которые вернулись в моду в 2022 году. В частности, в список попали мини-юбки из денима и спандекса, платья с накладными плечами и потертые кожаные куртки с закатанными рукавами. Помимо этого, Эскаланте считает, что в гардероб стоит добавить костюмы в стиле power suits — комплект из пиджака квадратного силуэта с пышными плечами и широкими брюками.