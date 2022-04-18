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Посол России обвинил США в краже российских активов

Посол России в Вашингтоне обвинил в США в краже российских денег на фоне введенных санкций

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил власти США в краже российских активов на фоне введенных экономических санкций в отношении Москвы. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

«Вы крадете наши деньги», — заявил Антонов. Посол задался вопросом: как теперь Москва будет доверять Вашингтону после введения санкций и заморозки российских активов, которые ранее находились в американских и европейских банках?

Ранее Антонов констатировал разрыв партнерства России и США. Он пояснил, что США сами должны понять, является Россия для них партнером, соперником, оппонентом или врагом. Сам дипломат считает, что Москва и Вашингтон должны быть партнерами. «Ранее я бы сказал, что мы партнеры. Сейчас мы не партнеры. Жаль», — посетовал дипломат.

В том же интервью посол также заявил, что ему не хватает контактов с высокопоставленными сотрудниками американской администрации, после избрания президентом страны Джо Байдена он стал получать отказы в ответ на предложения провести встречи. Посол поддерживает «технические контакты» с Белым домом, однако конгрессмены отказываются встречаться с ним.

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Дмитрий Сотак
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