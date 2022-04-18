Европе предсказали раскол по вопросу оплаты газа в рублях

«Ъ» предсказал разногласия в Европе из-за оплаты российского газа в рублях

Некоторые покупатели российского «Газпрома» в ЕС уже на этой неделе должны решить, будут ли они платить за газ в рублях, при этом среди них пока нет единой позиции. «Коммерсантъ» предсказывает возможный раскол и разногласия в Европе по этому вопросу.

Самым вероятным издание называет сценарий, при котором все или некоторые клиенты «Газпрома» откажутся платить в рублях. Это обернется остановкой поставок по контрактам в начале мая. Срок аванса за апрельские поставки по некоторым контрактам наступил 15 апреля.

Кто из клиентов «Газпрома» подчинится требованию платить в российской валюте, а кто нет, пока неизвестно. Обычно продавец газа выставляет счет в течение пяти дней, и покупателю дается неделя, чтобы его оплатить. Если оплата не прошла, есть еще дополнительно пять-семь дней. При отсутствии выплат «Газпром» сможет объявить форс-мажор по контракту, предсказывает издание.

Некоторые европейские правительства (например, Нидерландов) запрещают компаниям оплачивать газ в российской валюте. Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что страна готова покупать топливо за рубли. Эксперты уверены, что европейским покупателям газа будет сложно принять решение в данной ситуации.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату газа, поставляемого Россией в «недружественные» страны. В конце месяца он подписал соответствующий указ. Иностранным покупателям придется завести счета в Газпромбанке, в том числе рублевый.

В Кремле 18 апреля не стали раскрывать ситуацию с оплатой газа за рубли и сочли эту информацию неуместной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что публиковать информацию о том, сколько стран согласились покупать российский газ за рубли, не стоит.