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В Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что санкции Тбилиси не повлияют на Москву
Шалва Папуашвили

Шалва Папуашвили. Фото: пресс-служба Парламента Грузии

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил отказ Грузии от антироссийских санкций: по его словам, они никак не смогут повлиять на решения Москвы и экономику России. Об этом он заявил в ходе визита в украинскую Бучу, передает РБК.

«В плане двусторонних санкций у нас нет инструментов, чтобы реально как-то влиять на решения России — главное, чтобы Грузия не была страной, где у России будет возможность обходить санкции», — заявил спикер.

Он отметил, что Тбилиси «автоматически» присоединился к другим международным ограничениям, которые действуют в отношении Москвы, и «никаких претензий на этот счет нет».

В начале апреля премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не присоединится к санкциям против России. По его словам, такое решение власти Грузии принимают, исходя из интересов страны и народа. Он также подчеркивал, что не одобряет участие добровольцев из Грузии в боевых действиях на Украине.

Также к антироссийским санкциям не планирует присоединяться Молдавия. По словам президента республики Майи Санду, страна намерена сохранить нейтралитет. Такое решение, согласно опросу, поддерживают более 70 процентов молдаван.

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Алевтина Запольская
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