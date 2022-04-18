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Названа самая модная сумка на лето 2022 года

Who What Wear: сумка-тоут обретет популярность летом 2022 года

Фото: Piero Biasion / Globallookpress.com

Модный редактор Who What Wear Эмма Спеддинг назвала самую актуальную модель сумки на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Выяснилось, что популярность в наступающем сезоне обретет сумка-тоут — аксессуар прямоугольной формы, который отличается вместительностью, открытым верхом и не имеет дополнительных карманов, кроме центрального отделения.

Отмечается, что на прошедших Неделях моды именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутого изделия. Так, люксовый бренд Loewe выпустил сумку в форме куба из хлопка с кожаной отделкой. По мнению редактора, лучше выбирать модели приглушенных цветов, которые сейчас представлены в ассортиментах различных марок.

Ранее в апреле футболки с логотипами университетов назвали самыми актуальными весной текущего года. Отмечается, что во время модного сезона осень-зима — 2022 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой одежды. Так, люксовый бренд Givenchy включил в свою коллекцию сумку в форме баскетбольного мяча и футболки из грубой ткани с вышитым фирменным знаком. В то же время манекенщицы Off-White предстали на дефиле в кроп-топах и с аксессуарами в спортивной тематике.

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Татьяна Карпова
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