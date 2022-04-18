Названа самая модная сумка на лето 2022 года

Who What Wear: сумка-тоут обретет популярность летом 2022 года

Модный редактор Who What Wear Эмма Спеддинг назвала самую актуальную модель сумки на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Выяснилось, что популярность в наступающем сезоне обретет сумка-тоут — аксессуар прямоугольной формы, который отличается вместительностью, открытым верхом и не имеет дополнительных карманов, кроме центрального отделения.

Отмечается, что на прошедших Неделях моды именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутого изделия. Так, люксовый бренд Loewe выпустил сумку в форме куба из хлопка с кожаной отделкой. По мнению редактора, лучше выбирать модели приглушенных цветов, которые сейчас представлены в ассортиментах различных марок.

Ранее в апреле футболки с логотипами университетов назвали самыми актуальными весной текущего года. Отмечается, что во время модного сезона осень-зима — 2022 именитые дизайнеры представили публике свое видение упомянутой одежды. Так, люксовый бренд Givenchy включил в свою коллекцию сумку в форме баскетбольного мяча и футболки из грубой ткани с вышитым фирменным знаком. В то же время манекенщицы Off-White предстали на дефиле в кроп-топах и с аксессуарами в спортивной тематике.

