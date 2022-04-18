Мастер намеренно наносил клиентам кривые тату и нарвался на критику в сети

Тату-мастер Джейдоу Сандер нанес клиенту неровный рисунок и нарвался на критику в TikTok

Мастер Джейдоу Сандер из Пенсильвании, США, намеренно нанес клиенту неровную татуировку и нарвался на критику в соцсетях. На его TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

На опубликованных кадрах мужчина продемонстрировал свою последнюю работу — изображение дьявола с вилами в руке. Татуировка, по мнению пользователей платформы, оказалась неудачной: она состояла из кривых линий, а заполняющий рисунок цвет выходил за контуры.

Публикация Сандера, аккаунт которого насчитывает около четырех тысяч подписчиков, стала вирусной и за несколько дней набрала 628 тысяч лайков и 3,5 тысячи комментариев. «Фу, зачем такое делать», «Мой трехлетний ребенок нарисовал бы лучшие», «Отличная шутка, вряд ли он действительно хотел сделать так уродливо», — высказались юзеры.

В свою очередь, мастер объяснил, что выполняет работы в специфическом стиле, поэтому они должны выглядеть грубыми и неровными по краям.

Ранее в апреле мастер Джаванн из Лондона перечислил самые безвкусные дизайны татуировок. Так, специалист назвал неэстетичным рисунок бабочки, выполненный на пояснице. По его словам, данный дизайн был популярен во времена моды на джинсы с низкой посадкой и велюровые спортивные костюмы, однако в настоящий момент утратил свою актуальность. Также эксперт отметил, что предпочитает не наносить на кожу клиентов имена их партнеров. По его мнению, подобные надписи не обладают художественной ценностью, а также могут принести проблемы их обладателям в будущем.

