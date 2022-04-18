В России научились определять виды коронавируса

«Известия»: в Роспотребнадзоре научились определять виды коронавируса

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали методику, с помощью которой научились определять, каким именно штаммом заразился человек. Об этом сообщают «Известия».

Как пишет издание, работа по секвенированию геномов коронавируса предполагает ряд этапов. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, сперва у взятых у пациента проб (мазков) выделяют РНК вируса. После этого необходима дополнительная подготовка, которая позволяет сделать материал «понятным» для специального прибора — секвенатора.

«Если выделение РНК проблем обычно не вызывает, и в России есть собственные производители необходимых для этого этапа реагентов, в том числе и наш Институт эпидемиологии», — отметил специалист.

В качестве основы отечественной разработки был взят набор реагентов ARTIC, который был создан зарубежными исследователями. В В ЦНИИ эпидемиологии модифицировали эту панель с учетом новых генетических вариантов коронавируса, включая «Омикрон.

В то же время, необходимые реагенты уже создают в России. Разработку уже используют в ЦНИИ эпидемиологии и других подразделениях Роспотребнадзора, заключил Хафизов.

Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему на коронавирус с низкой вероятностью ложноотрицательного результата. Первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Он обеспечивает высокую выявляемость вируса, а результат можно получить за 20-25 минут.