Депутат объяснил обеспокоенность Зеленского судьбой батальона «Азов»

Депутат Шхагошев заявил, что среди бойцов «Азова» могут находиться члены спецслужб Запада

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев объяснил обеспокоенность президента Украины Зеленского судьбой бойцов батальона «Азов». По мнению депутата, среди них могут находиться представители спецслужб Запада, участвовавшие в подготовке нападения на Донбасс в марте, передает РИА Новости.

По словам Шхагошева, в подготовке нападения принимали участие, в частности, британские и американские спецслужбы. Поэтому на данный момент на Зеленского оказывают большое давление. «Настойчивость, даже уже и с использованием имени [главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука связана именно с этим», — рассказал он.

Ранее МИД России заявил, что западные СМИ все чаще пытаются обелить неонацистские формирования на Украине. В частности, бойцы нацбатальона «Азов» в некоторых из них были представлены «героями» и «истинными патриотами». При этом журналистов не смутила ни нацистская символика, ни такие военные преступления бойцов этого подразделения, как пытки и использование мирного населения в качестве живого щита.