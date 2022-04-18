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Депутат объяснил обеспокоенность Зеленского судьбой батальона «Азов»

Депутат Шхагошев заявил, что среди бойцов «Азова» могут находиться члены спецслужб Запада

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев объяснил обеспокоенность президента Украины Зеленского судьбой бойцов батальона «Азов». По мнению депутата, среди них могут находиться представители спецслужб Запада, участвовавшие в подготовке нападения на Донбасс в марте, передает РИА Новости.

По словам Шхагошева, в подготовке нападения принимали участие, в частности, британские и американские спецслужбы. Поэтому на данный момент на Зеленского оказывают большое давление. «Настойчивость, даже уже и с использованием имени [главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука связана именно с этим», — рассказал он.

Ранее МИД России заявил, что западные СМИ все чаще пытаются обелить неонацистские формирования на Украине. В частности, бойцы нацбатальона «Азов» в некоторых из них были представлены «героями» и «истинными патриотами». При этом журналистов не смутила ни нацистская символика, ни такие военные преступления бойцов этого подразделения, как пытки и использование мирного населения в качестве живого щита.

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Марина Совина
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