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Из подвалов у «Азовстали» вышли более 100 человек

Из подвалов домов у «Азовстали» по гуманитарным коридорам вышли 120 человек

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Из подвалов домов у мариупольского завода «Азовсталь» к военным Донецкой народной республики (ДНР) по гуманитарным коридорам вышли более 100 человек, сообщает Telegram-канал Wargonzo.

«Сто двадцать человек. Нет [не с завода], они на проходной были в подвалах», — уточнил источник ТАСС в силовых структурах ДНР.

Ранее Министерство обороны России обратилось к властям Киева с требованием вывести гражданских с завода «Азовсталь». Соответствующее требование озвучил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он заявил, что Россия гарантирует безопасную эвакуацию для мирного населения в любом избранном ими направлении. Генерал-полковник подчеркнул, что насильственное удерживание гражданских в качестве «живого щита» является терроризмом.

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Варвара Кошечкина
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