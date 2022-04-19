Экс-пилот назвал альтернативу иностранным самолетам в России

Эксперт по безопасности полетов Романов назвал Ту-204 альтернативой иностранным самолетам

В России может случиться серьезная нехватка деталей для иностранных самолетов, считает экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. По его мнению, сейчас нужно сделать ставку на отечественные Ту-204, Ту-214 и Ту-334. О будущем российской авиации и альтернативе зарубежным бортам он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Проблема иностранных самолетов

19 апреля стало известно, что Минпромторг России оценит возможность производства деталей для своевременного ремонта иностранных самолетов Boeing и Airbus, которые остались на территории страны. Соответствующее письмо Олег Бочаров, замглавы ведомства, направил заместителю министра транспорта Игорю Чалику.

«Надо срочно зазывать огромную профессиональную аудиторию конструкторов, инженеров, производителей, которая будет подсказывать. И вместе решать, что делать», — поделился своим мнением Романов.

Для того чтобы оценить возможность производства, Минпромторг запросил у российских авиаперевозчиков и сервисных компаний данные по запчастям. По каждой детали необходимо составить спецификацию с указанием типа воздушного судна и условий его эксплуатации, а также предоставить не менее пяти оригинальных деталей для 3D-сканирования, исследования состава материала и определения свойств изделия.

Если взяться за вопрос с военной дисциплиной, чтобы процессом руководили настоящие профессионалы, то все возможно. Но сейчас происходят просто декларации. Серьезно никто за это пока не брался Александр Романов Специалист по безопасности полетов

По мнению Романова, на сегодняшний день российские предприятия не занимаются производством запчастей для иностранных самолетов, поэтому ремонт невозможен.

«У меня оптимизма нет. Большая часть самолетов, от 30 до 40 процентов, зависит от иностранных компаний, а они явно не собираются продлевать с нами рабочие отношения. Вот сделать шасси, допустим, на МС-21, которое производят американцы, — это годы работ», — отметил Романов.

На чем будем летать?

Специалист по безопасности полетов Александр Романов уверил, что полеты в России не прекратятся, несмотря на возможные проблемы с иностранными лайнерами.

«Уже есть линейка самолетов, которая будет выпускаться у нас: Ту-204, Ту-214, Ту-334 и так далее. Они уже готовы. Я считаю, что ставку нужно делать на них, потому что это экономично. К самолетам из этой линейки подходят одинаковые запчасти, а это очень выгодно», — заключил экс-командир воздушного судна.

Ранее стало известно, как российские авиакомпании противостоят санкциям. Так, «Аэрофлот» сообщил о сокращении эксплуатации самолетов зарубежного производства, чтобы продлить срок их службы. Компания S7 Airlines призвала продлить программу субсидирования семейных авиаперевозок по льготным тарифам для стимулирования спроса. А компания Red Wings начнет совершать полеты в ОАЭ на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100 с 27 апреля.

