Байден с утра занялся Украиной

Президент США Байден проводит закрытое совещание с союзниками по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден с утра 19 апреля занялся обсуждением с союзниками ситуации вокруг Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

По предоставленным журналистам сведениям, в закрытом совещании по видеосвязи участвуют лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Японии, Канады, а также генеральный секретарь НАТО.

Согласно графику американского лидера, распространенному Белым домом, на разговор отведено не более двух часов. В 11:40 (18:40 по московскому времени) Байден отправится в поездку в Нью-Гемпшир, а в 21:45 по московскому времени ожидается его выступление в рамках своей инфраструктурной повестки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что на данный момент нет планов по организации поездки президента США в Киев. Она при этом объяснила, что в интересах безопасности Вашингтон не будет заявлять, кто и когда посетит Украину в текущей ситуации.