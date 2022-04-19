Люди попытались покататься на дельфине и погубили его

USA Today: отдыхающие погубили больного дельфина, которого прибило к пляжу

В американском городе Кинтана, штат Техас, отдыхающие попытались покататься на больном дельфине, которого прибило к пляжу. Об этом сообщает USA Today.

Возле животного собралась толпа. Люди стали плавать возле него и оттолкнули его обратно в море. «В конце концов, он погиб из-за приставаний людей до того, как спасатели успели добраться до места происшествия», — сообщили в техасской организации по спасению морских млекопитающих Texas Marine Mammal Stranding Network.

Специалисты отмечают, что повышенное внимание могло вызвать у дикого дельфина дополнительный стресс и погубило его. «Если живой дельфин или кит оказывается у побережья Техаса, пожалуйста, не отталкивайте животное обратно в море, не пытайтесь плавать или взаимодействовать с ним, не толпитесь возле него», — подчеркнули в организации.

В американском Национальном управлении океанических и атмосферных исследований рекомендуют наблюдать за морскими млекопитающими с расстояния не менее 45 метров, не кормить их и не приставать к ним. Нарушителям может грозить штраф в размере до 11 тысяч долларов (892,3 тысячи рублей) и до года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дружелюбный дельфин на юго-западе Англии погиб из-за своей любви к людям. По характеру травм ученые поняли, что дельфина сбила лодка.