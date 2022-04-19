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Российские противолодочные самолеты Ил-38 провели полет над Тихим океаном

Самолеты Ил-38 морской авиации провели полет над Тихим океаном в ходе учений

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Противолодочные самолеты средней дальности Ил-38 и Ил-38Н из состава смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России задействовали в ходе учений. Экипажи четырех самолетов провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого океана вдоль восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«В рамках полетного задания летчики морской авиации в составе отряда выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводными кораблями условного противника с комплексным применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения», — сообщили в пресс-службе.

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В ходе полета экипажи обследовали более 10 тысяч квадратных километров акватории Тихого океана. Самолеты Ил-38 и Ил-38Н выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах движения подводных лодок условного противника в нейтральных водах.

Также летчики отработали пилотирование самолетов на малых высотах над водной поверхностью в составе пар. Для повышения эффективности выполнения задач экипажи взаимодействовали с кораблями тральной тактической группы из соединения охраны водного района.

Самолет Ил-38 разработан на основе пассажирского Ил-18В. Ил-38 предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, морской разведки, постановки минных заграждений, а также поисково-спасательных операций. Самолет может нести противокорабельные ракеты, противолодочные торпеды, бомбы и морские мины.

В феврале в публикации Popular Mechanics усомнились в возможности Ил-38 обнаружить американские подводные лодки типа «Вирджиния».

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Даниил Иринин
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