Назван предотвращающий деменцию и болезнь Альцгеймера витамин

ETNT: витамин К поможет избежать деменции и болезни Альцгеймера

Ученые назвали витамин, который поможет повысить работоспособность мозга и избежать деменции. Об этом со ссылками на многочисленные исследования сообщают авторы специализирующегося на текстах о здоровом образе жизни и еде, и придерживающегося доказательного подхода сайта Eat This Not That! (ETNT).

Авторы статьи опирались на исследования научно-оздоровительного центра Pritikin Longevity Center. Как отмечают специалисты центра, многие люди употребляют добавки с содержанием витамина D или С, при этом забывая о менее популярных, но не менее важных для здоровья витаминах. Например, о витаминах К1 или К2.

По словам доктора Лон Бен-Ашера из центра Pritkin, данная группа витаминов содержится в зеленых листовых салатах, печени и субпродуктах, поэтому большинство людей недополучает их с пищей в необходимом для здоровья количестве. Важность употребления этого витамина была доказана на основании исследований Американской ассоциации анатомии. Ученые выяснили, что витамин К2 может защитить мозг от деменции, предотвратить снижение когнитивной функции и снизить риск развития болезни Альцгеймера.

«К2 помогает свертыванию крови, снижает апоптоз (гибель клеток), защищая нервы от вредных веществ и соединений, которые потенциально могут предотвратить развитие болезни Альцгеймера», — объясняет доктор Бен-Ашера. Кроме того, он отмечает, что витамин К2 «играет важную роль в здоровье костей, помогает поддерживать иммунную систему и может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а также необходим для здоровья кожи».

Врач предупреждает о рисках при употреблении данного витамина без назначения врача. «Мы должны быть осторожны, советуя любые добавки с витамином К, поскольку их могут рекомендовать людям, которые принимают разжижающие кровь лекарства, антибиотики и антациды. Неизвестна максимальная доза, которая была бы эффективна, но не представляла опасности. Нужно учесть, что это жирорастворимый витамин, который нелегко выводится из организма, особенно в больших количествах», — предостерегает Бен-Ашер. Он рекомендует перед приемом любых БАДов проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы.

