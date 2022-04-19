Премьер Пашинян заявил о ключевой роли России в обеспечении безопасности на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил роль России в обеспечении безопасности на Южном Кавказе. Об этом он высказался на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Пашинян заявил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности на Южном Кавказе, и указал на то, что российский миротворческий контингент обеспечивает безопасность Нагорного Карабаха. Армянский премьер также отметил, что отношения между Ереваном и Москвой находятся на очень высоком уровне.

«Мы постоянно находимся в контакте, очень часто встречаемся, ведем телефонные разговоры. Повестка двухсторонних отношений очень насыщена, начиная с экономики, заканчивая культурным, военно-техническим сотрудничеством», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян прибыл в Россию с двухдневным визитом. Отмечается, что в Москве у премьера Армении запланированы встречи с Владимиром Путиным, главой российского правительства Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Вместе с Пашиняном в Россию также прибыли вице-премьер Мгер Григорян и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.