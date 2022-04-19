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Зеленский решил продлить военное положение на Украине

Президент Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения на Украине

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил продлить срок военного положения в стране и внес соответствующий законопроект в Верховную Раду. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 19 апреля, текст документа отсутствует.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после начала российской военной операции. С 26 марта оно было продлено еще на один месяц.

25 февраля в республике была объявлена всеобщая мобилизация. Зеленский поручил провести ее за 90 дней.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Целями спецоперации Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

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Алевтина Запольская
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