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S7 приостановила действие соглашения с альянсом Oneworld

Авикомпания S7 Airlines и альянс Oneworld с 19 апреля приостановили действие соглашения

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Российская авиакомпания S7 Airlines с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и Oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения», — говорится в сообщении.

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В авиакомпании заверили, что преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами для пассажиров будут сохранены, однако привилегии в рамках альянса Oneworld будут временно недоступны.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские авиакомпании нашли способы избежать кризиса перевозок и противостоять авиационным санкциям. Так, начальник отдела стратегического планирования S7 Airlines Константин Пьянков призвал продлить программу субсидирования семейных авиаперевозок по льготным тарифам — в 2021 году на нее было выделено 1,35 миллиарда рублей.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы. Субсидии выделены из резервного фонда по поручению президента России.

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Марина Совина
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