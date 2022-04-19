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Глава Сахалина сообщил о гибели трех земляков на Украине

Губернатор Сахалинской области Лимаренко заявил о гибели трех земляков в ходе спецоперации

Фото: страница Валерия Лимаренко во «ВКонткте»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале сообщил о гибели трех земляков в ходе военной спецоперации на Украине.

Он назвал имена погибших: командир взвода капитан Александр Сенокосов, командир взвода старший лейтенант Евгений Кушевский и командир отделения сержант Иван Иванов. Лимаренко добавил, что они служили по контракту в воинской части 35390.

«Они отдали жизни, защищая безопасность России и каждого из нас. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Память о них останется в сердцах сахалинцев и курильчан», — высказался глава региона. Он отметил, что семьям военнослужащих окажут всю необходимую помощь.

12 апреля сообщалось, что в ряде регионов России похоронили погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих. В частности, это подтвердили в пресс-службе правительств Санкт-Петербурга, Нижегородской, Вологодской, Свердловской, Пермской и Псковской областях.

Минобороны России последний раз сообщало о потерях российских войск на Украине 25 марта — 1351 военнослужащий.

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Антон Похиляк
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