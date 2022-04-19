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Опубликованы кадры последствий обстрела Украиной приграничного российского села

Опубликованы кадры последствий обстрела Украиной поселка Головчино Белгородской области

В сети появились кадры последствий обстрела Украиной приграничного поселка Головчино в Белгородской области. Видео публикует РЕН ТВ.

На публикуемых изданием кадрах местный житель показывает разрушения, оставленные осколками снаряда. По словам мужчины, сперва он подумал, что с Украинской стороны был совершен минометный выстрел, но после увидел «стрелы», которые, по его мнению, указывают на выстрелы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

«Посекло все осколками. Когда жену ранило, выгнал ее [машину], я даже не смотрел, что там колеса пробитые. В машину ее [жену], и на скорую помощь увез», — сообщил мужчина.

По последним данным, урон в основном получили окна, крыши и заборы, а также припаркованные на сельских улицах автомобили. Известно о 30 поврежденных домах.

Об обстреле Украиной белгородского села Головчино стало известно утром во вторник, 19 апреля. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадала местная жительница, которой оказывают необходимую помощь. Он добавил, что в селе идет подомовой обход, также есть разрушения инфраструктуры.

Валерий Розенберг
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