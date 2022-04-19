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Спорт

Пятикратный олимпийский чемпион обвинил тренера в сексуальных домогательствах

Пятикратный чемпион ОИ по велоспорту Уиггинс обвинил тренера в сексуальных домогательствах
Брэдли Уиггинс

Брэдли Уиггинс. Фото: Tim de Waele / Getty Images

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс обвинил тренера в сексуальных домогательствах. Его слова приводит The Guardian.

«Меня обхаживал тренер, когда я был подростком — мне было около 13 лет. Я так и не смог полностью принять это», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что это оставило заметный след в его жизни, однако он сумел справиться с травмирующим опытом.

Уиггинс завоевал четыре олимпийских золота в велотрековых гонках (2004, 2008, 2016) и одно — на шоссе на Играх-2012. На его счету также победа в супервеломногодневке «Тур де Франс» в 2012 году.

20 марта главного тренера олимпийской сборной США по сноуборду Питера Фоули обвинили в сексуальных домогательствах. Против специалиста выступила бывшая американская сноубордистка Каллан Читлук-Сифсоф, заявившая, что Фоули более десяти лет фотографировал обнаженных спортсменок. В отношении Фоули проводится расследование.

Анастасия Борисова
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