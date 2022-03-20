Тренера олимпийской сборной США обвинили в сексуальных домогательствах

Тренера сборной США Питера Фоули отстранили из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Главного тренера олимпийской сборной США по сноуборду Питера Фоули обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ESPN.

В отношении специалиста проводится расследование, из-за чего он временно отстранен от работы. Тренера полностью изолировали от сборной, он не имеет права контактировать со сноубордистами до окончания рассмотрения дела. Такое решение принял Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport).

Во время Олимпийских игр-2022 в Пекине бывшая американская сноубордистка Каллан Читлук-Сифсоф рассказала о домогательствах тренера. Она добавила, что Фоули более десяти лет фотографировал обнаженных спортсменок.

Фоули возглавлял сборную США по сноуборду с 1994 года. Под его руководством спортсмены завоевали 35 олимпийских медалей.

Ранее 4 ноября американского тренера по легкой атлетике Рана Райдера обвинили в сексуальных домогательствах. Несколько спортсменов пожаловалось на 51-летнего специалиста. После этого от бегунов Адама Джемили и Дэрил Нейте, являющихся его подопечными, потребовали прекращения работы с тренером, в противном случае, их лишат финансирования. Аналогичные рекомендации были направлены всем британским атлетам, которые собирались готовиться под руководством Райдера.