Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Саутгемптон
Сегодня
18:00 (Мск)
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Кадис
Сегодня
18:15 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|29-й тур
Реймс
Сегодня
19:05 (Мск)
Лион
Франция - Лига 1|29-й тур
Вольфсбург
Сегодня
19:30 (Мск)
Байер
Германия - Бундеслига|27-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|22-й тур
Спорт

Тренера олимпийской сборной США обвинили в сексуальных домогательствах

Тренера сборной США Питера Фоули отстранили из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Фото: Reuters

Главного тренера олимпийской сборной США по сноуборду Питера Фоули обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ESPN.

В отношении специалиста проводится расследование, из-за чего он временно отстранен от работы. Тренера полностью изолировали от сборной, он не имеет права контактировать со сноубордистами до окончания рассмотрения дела. Такое решение принял Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport).

Во время Олимпийских игр-2022 в Пекине бывшая американская сноубордистка Каллан Читлук-Сифсоф рассказала о домогательствах тренера. Она добавила, что Фоули более десяти лет фотографировал обнаженных спортсменок.

Фоули возглавлял сборную США по сноуборду с 1994 года. Под его руководством спортсмены завоевали 35 олимпийских медалей.

Ранее 4 ноября американского тренера по легкой атлетике Рана Райдера обвинили в сексуальных домогательствах. Несколько спортсменов пожаловалось на 51-летнего специалиста. После этого от бегунов Адама Джемили и Дэрил Нейте, являющихся его подопечными, потребовали прекращения работы с тренером, в противном случае, их лишат финансирования. Аналогичные рекомендации были направлены всем британским атлетам, которые собирались готовиться под руководством Райдера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России
Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры
В Германии объяснили нежелание Эрдогана вводить санкции против России
Бразильский наемник покинул Украину после удара России по полигону Яворовский
Небензя предрек появление неприглядных фактов о Западе после операции на Украине
Искавшую работу россиянку изнасиловали на собеседовании
На Украине назвали дату следующих переговоров с Россией
Украинские военные обстреляли детскую больницу в Донецке
Тренера олимпийской сборной США обвинили в сексуальных домогательствах
ЦСКА со счетом 6:1 разгромил «Рубин» и одержал шестую победу подряд в РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.