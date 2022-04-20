Норвегия отправила 100 ЗРК «Мистраль» на Украину

Норвегия направила Украине 100 ЗРК «Мистраль» в ответ на просьбу Зеленского

В ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского Норвегия направила Киеву 100 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Мистраль». Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны скандинавской страны.

Украинский лидер также попросил у Норвегии передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты «Гарпун». Кроме того, он говорил, что украинские военные нуждаются в артиллерийских системах и средствах поражения бронетехники.

Затем он обратился к США фразой «просто дайте нам ракеты»: Зеленский признал, что американские власти не могут отправить на Украину F-18 или F-19, поэтому попросил дать просто «старые советские самолеты». Президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оружие и средства защиты.