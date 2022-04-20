Россиян предостерегли от покупки квартир у алиментщиков

В Госдуме рассмотрят законопроект о сделках с жильем неплательщиков алиментов

У россиян, приобретающих жилье на вторичном рынке, появится еще один риск — купить квартиру неплательщика алиментов, предостерегает «СибДом». Законопроект о признании таких сделок недействительными рассмотрят в Госдуме.

В настоящее время документ проходит этап публичного обсуждения, после чего его оценят депутаты, уточняет издание. Предполагается, что реестр должников по алиментам будет вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Список будет общедоступным, данные о должнике в нем будут находиться до дня погашения задолженности ‎или до момента ликвидации исполнительного производства. Согласно законопроекту, судебных приставов наделят правом обращаться в суд с заявлением о признании сделок с имуществом алиментщиков (в том числе с недвижимостью) недействительными.

Ранее стало известно, что в России задумали выплачивать алименты не только женщинам, но и мужчинам. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области. Инициативу намерены поддержать в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей и большинство фракций.