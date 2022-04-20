Рогозин раскрыл дату поставки ракеты «Сармат» в РВСН

Гендиректор «Роскосмоса» Рогозин анонсировал поставки ракеты «Сармат» в РВСН осенью

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в РВСН начнутся осенью. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Осенью этого года после завершения летно-конструкторских испытаний "Сармата" планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения», — анонсировал глава корпорации.

20 апреля Россия испытала ракету «Сармат». Успешный пуск был произведен на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. «Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета», — сообщили в Минобороны страны.

Ранее Рогозин заявил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» в будущем станет основой ядерного щита России. Он выделил «уникальную» дальность и скорость подъема ракеты.